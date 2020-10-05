США і Росія у Гельсінкі проведуть переговори щодо контролю над ядерним озброєнням

Сполучені Штати і Росія 5 жовтня в Гельсінкі проведуть черговий раунд переговорів щодо стратегічної стабільності і контролю над ядерним озброєнням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті президента Фінляндії.

Американську делегацію очолить спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, російську - заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков.

"Ми знову вітаємо учасників переговорів, цього разу посла Біллінгслі і заступника міністра закордонних справ Рябкова. Фінляндія завжди готова запропонувати свої послуги для сприяння миру і безпеки. Забезпечення конфіденційного середовища для діалогу, за бажанням залучених сторін, є важливою частиною цієї роботи", - йдеться в заяві офісу фінського президента.

Також повідомляється, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо зустрінеться з обома учасниками переговорів після їхньої зустрічі.

Попередній раунд консультацій між РФ і США відбувся у Відні 17-18 серпня.