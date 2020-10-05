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США и Россия в Хельсинки проведут переговоры по контролю над ядерным вооружением

Понедельник, 5 октября 2020, 09:13

Соединенные Штаты и Россия 5 октября в Хельсинки проведут очередной раунд переговоров по стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.

Американскую делегацию возглавит спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, российскую - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы снова приветствуем участников переговоров, на этот раз посла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел Рябкова. Финляндия всегда готова предложить свои услуги для содействия миру и безопасности. Обеспечение конфиденциальной среды для диалога, по желанию вовлеченных сторон, является важной частью этой работы", - говорится в заявлении офиса финского президента.

Также сообщается, что президент Финляндии Саули Ниинистьо встретится с обоими участниками переговоров после их встречи.

Предыдущий раунд консультаций между РФ и США состоялся в Вене 17-18 августа.

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