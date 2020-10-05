Навпроти Білого дому поставили 20 тисяч стільців у пам'ять про померлих від коронавірусу

У Вашингтоні неподалік Білого дому встановили 20 тисяч стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Washingtonian.

Стільці встановили у неділю у парку Ellipse поблизу Білого дому. Кожен з них символізує 10 американців, які померли від COVID-19. На сьогодні у США від коронавірусу померли 209 тисяч громадян.

Акцію вшанування пам’яті ініціювала група "Covid Survivors for Change", до якої входять родичі померлих від коронавірусу та тих, хто вижив після хвороби.

Вони закликають чиновників "зробити більше для розробки національного плану безпеки та відновлення".

"Це наші бабусі та дідусі, наші батьки, наші брати і сестри, діти, колеги та сусіди. Ми всі ризикуємо. Ніхто не застрахований від цієї пандемії. Ця криза ще не закінчена", - йдеться у заяві організаторів.

Як відомо, минулого тижня коронавірус виявили у президента США Дональда Трампа та його дружини. Вже у понеділок Трамп може бути виписаний із лікарні.

У Білому домі раніше заявили, що Трамп продовжить керувати країною, попри госпіталізацію.

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