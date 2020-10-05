Напротив Белого дома поставили 20 000 стульев в память об умерших от коронавируса

В Вашингтоне возле Белого дома установили 20 тысяч стульев, которые символизируют умерших от коронавируса американцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Washingtonian.

Стулья установили в воскресенье в парке Ellipse у Белого дома. Каждый из них символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19. На сегодня в США от коронавируса умерли 209 тысяч граждан.

Акцию памяти инициировала группа "Covid Survivors for Change", в которую входят родственники умерших от коронавируса и тех, кто выжил.

Они призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".

"Это наши бабушки и дедушки, наши родители, наши братья и сестры, дети, коллеги и соседи. Мы все рискуем. Никто не застрахован от этой пандемии. Этот кризис еще не окончен", - говорится в заявлении организаторов.

Как известно, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у президента США Дональда Трампа и его супруги. Уже в понедельник Трамп может быть выписан из больницы.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп продолжит руководить страной, несмотря на госпитализацию.

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