У Нідерландах сотні мігрантів збрехали про гомосексуальність, щоб отримати притулок

Сотні шукачів притулку з Уганди збрехали про свою сексуальну орієнтацію, щоб отримати дозвіл на проживання в Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) почала розслідування після анонімних повідомлень і компрометуючих заяв з боку інших шукачів притулку з Уганди. Як зазначається, життєві історії заявників з Уганди часто виявлялися дуже схожими.

Служба підозрює, що шукачів притулку супроводжували контрабандисти, які отримували винагороду за свої послуги.

Гомосексуалізм в Уганді заборонений, він карається тривалим тюремним ув'язненням. Саме тому в 2014 році політика надання притулку ЛГБТІ з країни була пом'якшена. З 2018 року такі випадки розглядаються досвідченими співробітниками IND, які приділяють більш пильну увагу можливому шахрайству. Це призвело до того, що число задоволених заявок скоротилося.

Нинішнє розслідування стосується понад 200 заявок, за якими були надані дозволи на проживання.

Як зазначається, відкликати незаконно отриманий дозвіл на проживання буде важко, тому що саме IND повинна довести, що сумнівна історія неправдива.

Крім того, видання De Telegraaf пише про проблему з прохачами притулку, які не говорять правду. За даними міністерства юстиції, в минулому році в 264 випадках було так багато сумнівів щодо віку заявників, що знадобився медичний огляд.

За словами співробітників IND, регулярно трапляється, що шукачі притулку намагаються прикинутися неповнолітніми, тому що діти без супроводу не депортуються. Наприклад, один із співробітників IND згадує прохача притулку, який стверджував, що є неповнолітнім, а насправді мав 30 років.