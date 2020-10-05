В Нидерландах сотни мигрантов солгали о гомосексуальности, чтобы получить убежище

Сотни искателей убежища из Уганды солгали о своей сексуальной ориентации, чтобы получить вид на жительство в Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) начала расследование после анонимных сообщений и компрометирующих заявлений со стороны других искателей убежища из Уганды. Как отмечается, жизненные истории заявителей из Уганды часто оказывались очень похожими.

Служба подозревает, что искателей убежища сопровождали контрабандисты, которые получали вознаграждение за свои услуги.

Гомосексуализм в Уганде запрещен, он карается длительным тюремным заключением. Именно поэтому в 2014 году политика предоставления убежища ЛГБТ из страны была смягчена. С 2018 года такие случаи рассматриваются опытными сотрудниками IND, которые уделяют более пристальное внимание возможному мошенничеству. Это привело к тому, что число удовлетворенных заявок сократилось.

Нынешнее расследование касается более 200 заявок, по которым были предоставлены разрешения на проживание.

Как отмечается, отозвать незаконно полученное вид на жительство будет трудно, потому что именно IND должна доказать, что сомнительная история ложная.

Кроме того, издание De Telegraaf пишет о проблеме с просителями убежища, которые не говорят правду. По данным министерства юстиции, в прошлом году в 264 случаях было так много сомнений относительно возраста заявителей, что понадобился медицинский осмотр.

По словам сотрудников IND, регулярно случается, что искатели убежища пытаются притвориться несовершеннолетними, потому что дети без сопровождения не депортируются. Например, один из сотрудников IND упоминает просителя убежища, который утверждал, что является несовершеннолетним, а на самом деле имел 30 лет.