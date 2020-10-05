Поблизу синагоги у Гамбурзі чоловік з саперною лопатою напав на єврейського студента

У другій половині дня в неділю поблизу синагоги у Гамбурзі стався напад на члена єврейської громади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Нападник розмахнувся саперною лопатою, поранивши 26-річного чоловіка, перш ніж співробітники служби безпеки синагоги змогли його утримати. Пізніше зловмисник був узятий під варту поліцією Гамбурга. Німецьке інформаційне агентство DPA повідомило, що 29-річний підозрюваний носив у кишені листок паперу зі свастикою.

Потерпілий, імовірно студент-єврей, отримав серйозні травми голови і був госпіталізований в місцеву лікарню для лікування. Його життю нічого не загрожує.

Поліція повідомила, що нападник, німець з казахстанським корінням, був звинувачений у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Представник поліції заявив, що мотив нападу все ще розслідується.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас засудив цей напад як антисемітський і закликав людей проявити більше громадянської мужності.

"Це не одиничний випадок, це огидний антисемітизм, і ми всі повинні йому протистояти!" – заявив Маас.