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Возле синагоги в Гамбурге мужчина с саперной лопатой напал на еврейского студента

Понедельник, 5 октября 2020, 10:12

Во второй половине дня в воскресенье возле синагоги в Гамбурге произошло нападение на члена еврейской общины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Нападавший размахнулся саперной лопатой, ранив 26-летнего мужчину, прежде чем сотрудники службы безопасности синагоги смогли его удержать. Позже злоумышленник был взят под стражу полицией Гамбурга. Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что 29-летний подозреваемый носил в кармане листок бумаги со свастикой.

Потерпевший, вероятно студент-еврей, получил серьезную травму головы и был госпитализирован в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Полиция сообщила, что нападавший, немец с казахстанским корнями, был обвинен в причинении тяжких телесных повреждений. Представитель полиции заявил, что мотив нападения все еще расследуется.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил это нападение как антисемитский и призвал людей проявить больше гражданского мужества.

"Это не единичный случай, это отвратительный антисемитизм, и мы все должны ему противостоять!" - заявил Маас.

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