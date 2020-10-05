Італія планує посилити коронавірусні обмеження
Уряд Італії планує запровадити нові коронавірусні обмеження цього тижня, щоб приборкати зростаючу кількість нових заражень.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За словами міністра, що уряд розглядає низку заходів, які включають обмеження соціальних зібрань та обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі в усіх регіонах.
На сьогодні носіння масок є обов’язковим лише у п’яти з 20 регіонів Італії. "Маски мають визначне значення. Чим більше італійці будуть їх використовувати, тим буде краще", - сказав міністр.
Але Сперанца виключив можливість нового карантину в масштабах всієї країни. "Загальне блокування призведе до культурних, економічних та соціальних витрати, які країна не може собі дозволити", - сказав він.
У вівторок італійський уряд проведе засідання щодо нових можливих заходів.
За інформацією видання Ansa, Сперанца завтра попросить у парламенту дозволу продовжити надзвичайну ситуацію, яка закінчується 15 жовтня, до 31 січня.
Навесні Італія була серед найбільш постраждалих від пандемії в Європі, але в травні почала поступово скасовувати карантинні обмеження, оскільки рівень інфікування почав знижуватися.
За останні два тижні в країні було підтверджено 26 000 нових випадків інфекції, загалом з початку пандемії зареєстровано 323 000 інфікованих і майже 36 000 смертей через COVID-19.
Нагадаємо, минулого тижня Рим та прилеглий регіон Лаціо з п’ятниці запровадили обов’язкове носіння маски для обличчя на вулиці.