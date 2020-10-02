В Римі маски стали обов’язковими на вулиці

Італійська столиця Рим та прилеглий регіон Лаціо з п’ятниці запровадили обов’язкове носіння маски для обличчя на вулиці, намагаючись протидіяти зростанню кількості заражених коронавірусом.

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

В Італії в четвер вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу. На Лаціо припадає близько 265 з цих випадків.

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Низка інших регіонів Італії, в тому числі Кампанія з центром в Неаполі, вже зробили носіння маски обов'язковим на відкритому повітрі. Раніше маски доводилося носити тільки в закритих громадських місцях, таких як магазини і кінотеатри.

"Більшість випадків пов'язані з недотриманням маскового режиму і соціального дистанціювання", - заявив у п'ятницю журналістам глава охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато.

Італія стала першою країною в Європі, сильно ураженою COVID-19, і має близько 36 тисяч загиблих через пандемію.

Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося до літа взяти епідемію під контроль.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте раніше виключив повернення до загальнонаціонального локдауна. Але офіційні особи заявляли, що в майбутньому, можливо, доведеться застосувати більш жорсткі обмеження до окремих районів, щоб стримати локальні спалахи.