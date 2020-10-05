У каналізаційній системі Стокгольма виявили підвищення концентрації коронавірусу

Технологічний інститут у Швеції виявив про велику концентрацію коронавірусу в каналізаційній системі Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Концентрація коронавірусу в каналізаційній системі "подвоїлась за останні тижні і тепер повернулася на той же рівень, що і в травні 2020 року".

У заяві KTH Royal Institute of Technology стверджується, що збільшення кількості випадків захворювання COVID-19 в останні тижні відбивається на стічних водах і, таким чином, не пов'язане з великою кількістю людей, що проходять тестування.

"Моя інтерпретація полягає в тому, що це останнє збільшення, безумовно, пов'язане з збільшенням кількості інфікованих людей у суспільстві", - сказала Сесілія Вільямс, професор Інституту в Стокгольмі.

Швеція, яка обрала власний підхід до пандемії, спрямований на те, щоб тримати більшу частину суспільства відкритою, на даний час повідомила про 94 283 випадки захворювання і 5895 смертей.