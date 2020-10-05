Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии пропустит саммит Украина-ЕС из-за карантина

Италия планирует усилить коронавирусные ограничения

В НАТО сменили главу центра информации в Украине

Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования






В канализационной системе Стокгольма обнаружили повышение концентрации коронавируса

Понедельник, 5 октября 2020, 13:08

Технологический институт в Швеции обнаружил большую концентрацию коронавируса в канализационной системе Стокгольма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Концентрация коронавируса в канализационной системе "удвоилось за последние недели и теперь вернулась на тот же уровень, что и в мае 2020 года".

В заявлении KTH Royal Institute of Technology утверждается, что увеличение количества случаев заболевания COVID-19 в последние недели отражается на сточных водах и, таким образом, связано с большим количеством людей, проходящих тестирование.

"Моя интерпретация заключается в том, что это последнее увеличение, безусловно, связано с увеличением количества инфицированных людей в обществе", - сказала Сесилия Уильямс, профессор Института в Стокгольме.

Швеция, избравшая собственный подход к пандемии, направленный на то, чтобы держать большую часть общества открытой, в настоящее время сообщила о 94 283 случаях заболевания и 5895 смертях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Коронавирус
powered by lun.ua