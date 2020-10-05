Туреччина видала Франції джихадиста, заочно засудженого три роки тому

Правоохоронці Туреччини передали французьким колегам громадянина Франції, якого у 2017 році заочно засудили за джихадизм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Нині 26-річний Отман Гаррідо, родом з французького Монпельє, ще у 2012 році з ідейних міркувань вирушив воювати до Сирії. Тоді, 18-річним хлопцем, він приєднався спершу до групи Jabhat al-Nosra, відгалуження Аль-Каїди, а згодом до "Ісламської держави".

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У Франції його визнали винним в участі в ісламістському угрупуванні, участі у військових навчаннях та підбурюванні мусульман-французів до радикальних дій, та засудили заочно до 15 років позбавлення волі.

Вироки отримали й інші четверо членів родини Гаррідо - батьки (батько - француз, який прийняв іслам, і матір родом з Марокко) та двоє братів, які так само поїхали до Сирії ще неповнолітніми хлопцями.

У липні 2019 році Отмана Гаррідо затримали турецькі силовики у регіоні Кіліс, поблизу кордону з Сирією.

Сьогодні, 5 жовтня, його передали Франції у рамках угоди про співпрацю між країнами щодо видачі джихадистів, та взяли під арешт одразу після перевезення до Парижа.

У Франції на Гаррідо чекає ще одна справа, відкрита за фактами, про які стало відомо вже після винесення вироку у 2017 році.