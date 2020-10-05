Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президентка Єврокомісії пропустить саміт Україна-ЄС через карантин

Італія планує посилити коронавірусні обмеження

У НАТО змінили керівницю центру інформації в Україні

Вибори у США: Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до голосування






Туреччина видала Франції джихадиста, заочно засудженого три роки тому

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:20

Правоохоронці Туреччини передали французьким колегам громадянина Франції, якого у 2017 році заочно засудили за джихадизм. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Нині 26-річний Отман Гаррідо, родом з французького Монпельє, ще у 2012 році з ідейних міркувань вирушив воювати до Сирії. Тоді, 18-річним хлопцем, він приєднався спершу до групи Jabhat al-Nosra, відгалуження Аль-Каїди, а згодом до "Ісламської держави".

Читайте також
Напад з ножем у Парижі: зловмисник хотів помститися за карикатури Charlie Hebdo

У Франції його визнали винним в участі в ісламістському угрупуванні, участі у військових навчаннях та підбурюванні мусульман-французів до радикальних дій, та засудили заочно до 15 років позбавлення волі. 

Вироки отримали й інші четверо членів родини Гаррідо - батьки (батько - француз, який прийняв іслам, і матір родом з Марокко) та двоє братів, які так само поїхали до Сирії ще неповнолітніми хлопцями. 

У липні 2019 році Отмана Гаррідо затримали турецькі силовики у регіоні Кіліс, поблизу кордону з Сирією. 

Сьогодні, 5 жовтня, його передали Франції у рамках угоди про співпрацю між країнами щодо видачі джихадистів, та взяли під арешт одразу після перевезення до Парижа. 

У Франції на Гаррідо чекає ще одна справа, відкрита за фактами, про які стало відомо вже після винесення вироку у 2017 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Туреччина тероризм
powered by lun.ua