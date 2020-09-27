Напад з ножем у Парижі: зловмисник хотів помститися за карикатури Charlie Hebdo

Головний підозрюваний у скоєнні ножового нападу в Парижі заявив, що хотів помститися через публікацію карикатури на пророка Мухаммеда у журналі Charlie Hebdo.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало агентство Reuters із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo 1 вересня знову надрукував карикатури на пророка Мухаммеда, через які редакція стала мішенню джихадистів в 2015 році.

Затриманий 18-річний молодий чоловік, який народився у Пакистані, прибув до Франції три роки тому неповнолітнім без супроводу дорослих. Його затримали після нападу і він зізнався у скоєнні злочину.

Підозрюваний співучасник нападника був звільнений у суботу, але ще троє були заарештовані, в тому числі брат підозрюваного. До вечора суботи дев'ять людей залишалися під вартою, включаючи підозрюваного у нападі.

Про напад в 11 окрузі французької столиці стало відомо вдень у п'ятницю. Саме там розташовувалася будівля редакції Charlie Hebdo, яка після теракту восени 2015 року переїхала з цього місця.

В ході нападу з використанням холодної зброї поранення отримали кілька людей. Згодом стало відомо про затримання обох ймовірних нападників недалеко від місця події.

Прокуратура розпочала розслідування через спробу вбивства з терористичною метою і участь у злочинному терористичному об'єднанні.

Нагадаємо, у Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі, скоєних у січні 2015 року. Під час нападу було вбито 12 осіб, включаючи відомих карикатуристів, і 2 поліцейських. Процес став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм.