Турция выдала Франции джихадиста, заочно осужденного три года назад

Правоохранители Турции передали французским коллегам гражданина Франции, которого в 2017 году заочно осудили за джихадизм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

26-летний Отман Гарридо, родом из французского Монпелье, еще в 2012 году по идейным соображениям отправился воевать в Сирию. Тогда, 18-летним парнем, он присоединился сначала к группе Jabhat al-Nosra, ответвлению Аль-Каиды, а затем к "Исламскому государству".

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Во Франции его признали виновным в участии в исламистской группировке, участии в военных учениях и подстрекательстве мусульман-французов к радикальным действиям, и приговорили заочно к 15 годам лишения свободы.

Приговоры получили и остальные четверо членов семьи Гарридо - родители (отец - француз, принявший ислам, и мать родом из Марокко) и двое братьев, которые так же поехали в Сирию еще несовершеннолетними.

В июле 2019 году Отмана Гарридо задержали турецкие силовики в регионе Килис, вблизи границы с Сирией.

Сегодня, 5 октября, его передали Франции в рамках соглашения о сотрудничестве между странами о выдаче джихадистов, и взяли под арест сразу после перевозки в Париж.

Во Франции Гарридо ждет еще одно дело, возбужденное по фактам, о которых стало известно уже после вынесения приговора в 2017 году.