У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам

Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст листа євродепутатів Віоли фон Крамон, Міхаеля Галера та Раси Юкневічене.

Євродепутати зазначають, що у боротьбі з корупцією український уряд ще в перші дні вселяв надію.

"Сам президент передбачив „Україну своєї мрії", де „вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки". Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", - йдеться у листі.

"Ми не можемо не бачити, що деякі члени „Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами та "недоторканними" або публічно виступати за розрив зв’язків з ЄС", - стверджують парламентарі.

Автори листа нагадують про падіння України у рейтингу сприйняття корупції, згортання реформ, проблеми у призначенні керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зупинку обвинувачення у справах корумпованих суддів. Усе це, за їхніми словами, загрожує Україні втратою макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро.

Євродепутати також зробили застереження у зв’язку з безвізовим режимом.

"Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС – але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - йдеться у листі.

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При цьому у Європарламенті висловили розуміння, що окрім "десятків поганих яблук" у "Слузі народу", ця партія є майданчиком для енергійних, розумних та чесних законотворців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє.

"Ми твердо впевнені, що ці прогресивні, орієнтовані на реформи депутати Слуги Народу повинні стати головною опорою вашого уряду, щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації", - наголосили євродепутати.

Слід зазначити, що лист євродепутатів з’явився після того, як Давид Арахамія відкинув нібито "чутки" про можливе скасування безвізу, сказавши, що реагуватиме лише на листи.

Раніше Віола фон Крамон вже заявляла про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

17 вересня Верховна рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.