Зеленський планує в Брюсселі вручити орден віцепрезиденту Єврокомісії

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя планує вручити віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Про це розповіло джерело в інституціях ЄС напередодні саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський у вівторок прибуде до Брюсселя для участі у щорічному саміті України та Європейського Союзу.

За словами джерела, програмою передбачено вручення ордену князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня Марошу Шефчовичу.

Указ про відзначення державною нагородою посадовця Єврокомісії український глава підписав 24 серпня цього року - "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України і розвиток міждержавного співробітництва".

Тим же указом Зеленський нагородив різними державними нагородами депутата парламенту Чехії Карела Шварценберга, главу представництва Європейського Союзу в Україні у 2016 – 2019 роках Хюга Мінгареллі, главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і віцемаршалека польського Сейму Ришарда Терлецького, а також послів Німеччини та Італії в Україні.

В цілому Зеленський відзначив нагородами 25 іноземних громадян.

Раніше повідомлялося, що під час саміту ЄС нагадає Зеленському про реформу СБУ та судову реформу.

Крім того, на саміті Україна-ЄС не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".