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Зеленський планує в Брюсселі вручити орден віцепрезиденту Єврокомісії

Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:08

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя планує вручити віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу  орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня. 

Про це розповіло джерело в інституціях ЄС напередодні саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський у вівторок прибуде до Брюсселя для участі у щорічному саміті України та Європейського Союзу. 

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За словами джерела, програмою передбачено вручення ордену князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня Марошу Шефчовичу. 

Указ про відзначення державною нагородою посадовця Єврокомісії український глава підписав 24 серпня цього року -  "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України і розвиток міждержавного співробітництва". 

Тим же указом Зеленський нагородив різними державними нагородами депутата парламенту Чехії Карела Шварценберга, главу представництва Європейського Союзу в Україні у 2016 – 2019 роках Хюга Мінгареллі, главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і віцемаршалека польського Сейму Ришарда Терлецького, а також послів Німеччини та Італії в Україні. 

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В цілому Зеленський відзначив нагородами 25 іноземних громадян.

Раніше повідомлялося, що під час саміту ЄС нагадає Зеленському про реформу СБУ та судову реформу.

Крім того, на саміті Україна-ЄС не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".

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Саміт Україна-ЄС Зеленський Єврокомісія
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