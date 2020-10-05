Зеленский планирует в Брюсселе вручить орден вице-президенту Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель планирует вручить вице-президенту Еврокомиссии Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом рассказал источник в институтах ЕС накануне саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский во вторник прибудет в Брюссель для участия в ежегодном саммите Украина и Европейский Союз.

По словам источника, программой предусмотрено вручение Шефчовичу ордена князя Ярослава Мудрого II степени.

Указ о награждении государственной наградой чиновника Еврокомиссии украинский глава подписал 24 августа этого года - "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины и развитие межгосударственного сотрудничества".

Тем же указом Зеленский наградил различными государственными наградами депутата парламента Чехии Карела Шварценберга, главу представительства Европейского Союза в Украине в 2016-2019 годах Хюга Мингарелли, главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и вице-спикера польского Сейма Рышарда Терлецкого, а также послов Германии и Италии в Украине.

Всего Зеленский отметил наградами 25 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что во время саммита ЕС напомнит Зеленскому о реформе СБУ и судебной реформе.

Кроме того, на саммите Украина-ЕС не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известное также как "открытое небо".