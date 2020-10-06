Тихановська зустрілася з Ангелою Меркель
Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська зустрілася з канцлеркою Німеччини Ангела Меркель.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила сама Тихановська. Фото із зустрічі оприлюднив також очільник пресслужби канцлерки Штефен Зайберт.
Kanzlerin #Merkel empfängt Swetlana #Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin und Leitfigur der Opposition in #Belarus. pic.twitter.com/vj8qS1E5iJ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 6, 2020
Зустріч тривала 45 хвилин. За словами Тихановської, вона розповідала про триваючі протести і репресії у Білорусі, зростаючу кількість політв’язнів.
Світлана Тихановська пояснювала також, що протести у Білорусі "не є боротьбою проти Росії чи Європи" і є наслідком внутрішньої кризи, а головна мета людей - нові вибори якнайшвидше.
Тихановська додала, що білоруси споваються також на інвестиційну підтримку, допомогу незалежним ЗМІ та громадянському суспільству.
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