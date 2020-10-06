Тихановська зустрілася з Ангелою Меркель

Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська зустрілася з канцлеркою Німеччини Ангела Меркель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила сама Тихановська. Фото із зустрічі оприлюднив також очільник пресслужби канцлерки Штефен Зайберт.

Зустріч тривала 45 хвилин. За словами Тихановської, вона розповідала про триваючі протести і репресії у Білорусі, зростаючу кількість політв’язнів.

Світлана Тихановська пояснювала також, що протести у Білорусі "не є боротьбою проти Росії чи Європи" і є наслідком внутрішньої кризи, а головна мета людей - нові вибори якнайшвидше.

Тихановська додала, що білоруси споваються також на інвестиційну підтримку, допомогу незалежним ЗМІ та громадянському суспільству.

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