Тихановская встретилась с Ангелой Меркель
Соперница Лукашенко Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила сама Тихановская. Фото со встречи обнародовал также глава прессслужбы правительства Германии Штефен Зайберт.
Kanzlerin #Merkel empfängt Swetlana #Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin und Leitfigur der Opposition in #Belarus. pic.twitter.com/vj8qS1E5iJ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 6, 2020
Встреча продолжалась 45 минут. По словам Тихановской, она рассказывала о продолжающихся протестах и репрессиях в Беларуси, растущем количестве политзаключенных.
Светлана Тихановская объясняла также, что протесты в Беларуси "не являются борьбой против России или Европы" и являются следствием внутреннего кризиса, а главная цель людей - новые выборы как можно скорее.
Тихановская добавила, что белорусы надеются также на инвестиционную поддержку, помощь независимым СМИ и гражданскому обществу.
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