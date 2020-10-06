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Тихановская встретилась с Ангелой Меркель

Вторник, 6 октября 2020, 17:51

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила сама Тихановская. Фото со встречи обнародовал также глава прессслужбы правительства Германии Штефен Зайберт.

Встреча продолжалась 45 минут. По словам Тихановской, она рассказывала о продолжающихся протестах и репрессиях в Беларуси, растущем количестве политзаключенных.

Светлана Тихановская объясняла также, что протесты в Беларуси "не являются борьбой против России или Европы" и являются следствием внутреннего кризиса, а главная цель людей - новые выборы как можно скорее.

Тихановская добавила, что белорусы надеются также на инвестиционную поддержку, помощь независимым СМИ и гражданскому обществу.

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