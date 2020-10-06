В Організації заборони хімічної зброї підтвердили сліди "Новічка" в організмі Навального

В Організації заборони хімічної зброї підтвердили, що у біологічних матеріалах російського опозиціонера Алєксєя Навального виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Про це йдеться у звіті ОЗХЗ, оприлюдненого 6 жовтня, пише "Європейська правда".

Звіт підготували у відповідь на запит німецького уряду, направлений 20 серпня.

Читайте також Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть Путін

"Результати аналізу лабораторіями ОЗХЗ біологічних зразків, зібраних персоналом ОЗХЗ, якими поділилися з ФРН, підтверджують, що біологічні маркери інгібітора холінестерази, виявлені у зразках крові й сечі пана Навального, мають структурні характеристики подібні до токсичних хімікатів, що належать до списків 1.A.14 та 1.A.15, які були додані у Додаток з хімічних речовин до Конвенції про заборону хімічної зброї на 24-й сесії конференції держав-учасниць у листопаді 2019 року. Даний інгібітор холінестерази не зазначений у Додатку", - йдеться у звіті.

Зазначається, що ці результати викликають велику стурбованість.

"Постійне представництво Німеччини в ОЗХЗ подало прохання, щоб технічний секретаріат поділився висновками цього звіту з усіма країнами-членами та розмістило його у публічному доступі.... Країни-учасниці оголосили, що використання хімічної зброї будь-ким за будь-яких обставин засуджується і повністю суперечить нормам, встановленим міжнародною спільнотою. Відтак важливо, щоб країни-учасниці дотримувалися правил, на які вони пристали більше 25 років тому", - додають у звіті.

Нагадаємо, 14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.