В Организации по запрещению химического оружия подтвердили следы "Новичка" в организме Навального

В Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что в биологических материалах российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

Об этом говорится в отчете ОЗХО, обнародованного 6 октября, пишет "Европейская правда".

Отчет был составлен в ответ на запрос немецкого правительства, направленный 20 августа.

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"Результаты анализа лабораториями ОЗХО биологических образцов, отобранных персоналом ОЗХО, которыми поделились с ФРГ, подтверждают, что биологические маркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики подобные к характеристикам токсических химикатов, относящихся к спискам 1.A. 14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам Конвенции о запрещении химического оружия на 24-й сессии конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Данный ингибитор холинэстеразы не указан в Приложении", - говорится в отчете.

Отмечается, что эти результаты вызывают большую обеспокоенность.

"Постоянное представительство Германии в ОЗХО обратилось с просьбой, чтобы технический секретариат поделился выводами этого отчета со всеми странами-членами и разместило его в публичном доступе .... Страны-участницы объявили, что использование химического оружия при любых обстоятельствах осуждается и полностью противоречит нормам, установленным международным сообществом. Важно, чтобы страны-участницы соблюдали правила, на которые они согласились более 25 лет назад", - добавляют в отчете.

Напомним, 14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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