Німеччина обіцяє "наступні кроки" після висновку ОЗХЗ щодо отруєння Навального

Уряд Німеччини найближчими днями обговорить "наступні кроки" з Організацією заборони хімічної зброї та європейськими партнерами після підтвердження ОЗХЗ слідів "Новічка" в організмі Навального.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду ФРН, оприлюднений речником Штефеном Зайбертом.

Нагадаємо, сьогодні ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

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"Це ще раз підтверджує, що Алєксєй Навальний зазнав атаки з використанням нервово-паралітичної речовини з групи Новічок. Це речовина, яка ще не була відома загалу і не входить до списків ОЗХЗ", - йдеться у заяві.

Уряд Німеччини повторює заклик до Росії пояснити те, що сталося.

"Наступними днями відбудеться тісний обмін інформацією між виконавчою радою ОЗХЗ та колом європейських партнерів щодо наших наступних кроків. Будь-яке застосування хімічної зброї є серйозним інцидентом і не має лишитися без наслідків", - наголошують у тексті.

Нагадаємо, 14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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