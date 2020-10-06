Германия обещает "следующие шаги" после заключения ОЗХО об отравлении Навального

Правительство Германии в ближайшие дни обсудит "следующие шаги" с Организацией по запрещению химического оружия и европейскими партнерами после подтверждения ОЗХО следов "Новичка" в организме Навального.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства ФРГ, обнародованном спикером Штефеном Зайбертом.

Напомним, сегодня ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Алексея Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

"Это еще раз подтверждает, что Алексей Навальный подвергся атаке с использованием нервно-паралитического вещества из группы Новичок. Это вещество, которое еще не было публично известным и не входит в списки ОЗХО", - говорится в заявлении.

Правительство Германии повторяет призыв к России объяснить произошедшее.

"В последующие дни состоится тесный обмен информацией с исполнительным советом ОЗХО и кругом европейских партнеров относительно наших следующих шагов. Любое применение химического оружия является серьезным инцидентом и не должно остаться без последствий", - отмечают в тексте.

Напомним, 14 сентября спикер немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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