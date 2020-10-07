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Трамп приказал рассекретить документы о скандале с РФ и взломе почты Клинтон

Среда, 7 октября 2020, 08:08

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, касающиеся расследования связей с Россией, а также скандала со взломом электронной почтой его конкурентки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я в полной мере позволил рассекретить все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации!", - написал Трамп.

Напомним, расследование бывшего специального советника Роберта Мюллера и сенатского комитета по разведке пришли к выводу, что структуры российского правительства вмешались в президентские выборы 2016 года, чтобы попытаться помочь республиканцу Дональду Трампу избраться. Мюллер предупредил, что Россия вмешивается в нынешнюю кампанию.

Кремль называл сообщения о хакерских атаках российского государства на предвыборную фирму Байдена "чушью".

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Трамп
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