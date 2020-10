Трамп приказал рассекретить документы о скандале с РФ и взломе почты Клинтон

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, касающиеся расследования связей с Россией, а также скандала со взломом электронной почтой его конкурентки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я в полной мере позволил рассекретить все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации!", - написал Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq