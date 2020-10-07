У радника Трампа коронавірус, керівники Пентагону на карантині через хворого генерала

Радник Білого дому Стівен Міллер, який входить до найближчого оточення президента, заразився коронавірусом, на карантин пішли кілька високопоставлених військових чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міллер, який перебував на самоізоляції протягом останніх п'яти днів, підтвердив, що у вівторок у нього виявили коронавірус.

Його дружина Кеті Міллер, прессекретар віцепрезидента Майка Пенса, заразилася вірусом ще в травні і пізніше одужала. Міллер, який пише президентські промови, відомий своїми жорсткими поглядами на імміграцію.

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Глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і інші воєначальники також знаходяться в карантині після того, як заступник командувача Берегової охорони адмірал Чарльз Рей здав позитивний тест. У Пентагоні повідомили, що у нього спостерігаються легкі симптоми.

Офіційні особи, які були присутні на зустрічах з Реєм минулого тижня, в даний час перебувають в карантині, поки ні у кого з них не було виявлено симптомів.

Невідомо, як адмірал Рей заразився вірусом. Він відвідав захід в Білому домі близько 10 днів тому, але неясно, заразився він вірусом там або десь ще.

Майже всі члени Об'єднаного комітету начальників штабів - органу, що складається з високопоставлених військових, які консультують президента США, - були на карантині після відвідування зустрічей з Реєм минулого тижня.

Крім голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Міллі, в повідомленні Пентагону йдеться, що в карантин потрапили також заступник начальника штабу, начальник штабу армії, начальник військово-морських операцій, начальник штабу ВПС, командувач CyberCom, начальник космічних сил, начальник Національної гвардії і заступник коменданта морської піхоти.

Представник Пентагону Джонатан Хоффман заявив журналістам, що "ніяких змін в оперативній готовності або можливості збройних сил США не відбулося".

"Старші воєначальники можуть залишатися в повній бойовій готовності і виконувати свої обов'язки з альтернативного робочого місця", - сказав він.