Єврокомісія оцінила прогрес і вказала на помилки країнам Балкан, які планують вступ до ЄС

Європейська комісія опублікувала Комюніке про політику розширення ЄС і Пакет розширення на 2020 рік, що включає звіти про прогрес шести країн Західних Балкан.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщений на сайті ЄК.

У звітах Єврокомісія підтвердила подальший прогрес у здійсненні реформ у двох країнах.

Північна Македонія, яка разом з Албанією сподівається розпочати переговори про приєднання вже пізніше цього року, має найбільш позитивну оцінку серед шести країн.

Однак Єврокомісія попереджає, що "корупція досі поширена у багатьох сферах, і необхідно забезпечити більш активний підхід з боку всіх суб'єктів, що займаються запобіганням та боротьбою з корупцією".

Також вказується, що країна не змогла вирішити ризики, пов'язані з сусідньою Болгарією, яка постійно заявляє про спроби деяких кіл Скоп'є "сфальсифікувати" спільну історію сусідніх країн.

Що стосується Албанії, Комісія вказала на прогрес у судовій реформі та боротьбі з корупцією, але попередила, що політичний діалог в країні повинен бути вдосконалений і що "політичне середовище в Албанії продовжує відзначатися інтенсивною поляризацією".

Однією з вимог для відкриття переговорів про вступ був повноцінний Конституційний суд. Наразі Суд має лише чотирьох із дев’яти членів, але для досягнення кворуму прийняття рішень йому потрібно принаймні п’ять.

Комісія розкритикувала Чорногорію, яка розпочала переговори про вступ до ЄС у 2012 році, через відсутність прогресу у сфері свободи слова.

У звіті зазначається, що "хоча і відбувся прогрес у законодавстві про ЗМІ, він був затьмарений арештами та провадженнями проти редакторів інтернет-порталів та громадян за вміст, який вони розмістили або поділилися в Інтернеті протягом 2020 року".

Комісія зазначила, що "зростаючий обсяг дезінформації в усьому регіоні ще більше поляризував суспільство після прийняття закону про свободу віросповідання та під час виборчої кампанії".

Комісія розкритикувала Сербію за парламентські вибори, які відбулись у червні і були затьмарені бойкотом опозиції.

"Новостворений парламент Сербії відзначається переважною більшістю правлячої коаліції та відсутністю життєздатної опозиції, що не сприяє політичному плюралізму в країні", - зазначається у звіті.

Комісія визнала відновлення діалогу між Сербією та Косово цього літа, але застерегла, що особливо Белград "повинен докласти значних подальших зусиль і сприяти досягненню всеохоплюючої юридично обов'язкової угоди з Косово".

Що стосується Боснії та Герцеговини, яка все ще не є офіційним кандидатом в ЄС, Комісія розкритикувала Сараєво за політичний глухий кут з початку цього року.

"Не було досягнуто прогресу в удосконаленні виборчої бази відповідно до європейських стандартів та забезпеченні прозорості фінансування політичних партій", - йдеться в документі.

У звіті щодо Косова підкреслюється, що "корупція широко поширена і залишається проблемою, що викликає серйозне занепокоєння", і наголошується на необхідності "сильної політичної волі для ефективного вирішення питань корупції, а також надійної реакції кримінального судочинства на корупцію високого рівня".