Еврокомиссия оценила прогресс и указала на ошибки странам Балкан, планирующим вступить в ЕС

Европейская комиссия опубликовала документ о политике расширения ЕС и Пакет расширения на 2020 год, включающий отчеты о прогрессе шести стран Западных Балкан.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ размещен на сайте ЕК.

В отчетах Еврокомиссия подтвердила дальнейший прогресс в осуществлении реформ в двух странах.

Северная Македония, которая вместе с Албанией надеется начать переговоры о присоединении уже позже в этом году, имеет наиболее положительную оценку среди шести стран.

Однако Еврокомиссия предупреждает, что "коррупция до сих пор распространена во многих сферах, и необходимо обеспечить более активный подход со стороны всех субъектов, занимающихся предотвращением и борьбой с коррупцией".

Также указывается, что страна не смогла решить риски, связанные с соседней Болгарией, которая постоянно заявляет о попытках некоторых кругов Скопье "сфальсифицировать" общую историю соседних стран.

Что касается Албании, Комиссия отметила прогресс в судебной реформе и борьбе с коррупцией, но предупредила, что политический диалог в стране должен быть усовершенствован и "политическая среда в Албании продолжает отмечаться интенсивной поляризацией".

Одним из требований для открытия переговоров о вступлении был полноценный Конституционный суд. Сейчас у Суда есть лишь четыре из девяти членов, но для достижения кворума принятия решений ему нужно как минимум пять.

Комиссия раскритиковала Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году, из-за отсутствия прогресса в сфере свободы слова.

В отчете отмечается, что "хотя и произошел прогресс в законодательстве о СМИ, он был омрачен арестами и уголовными производствами против редакторов интернет-порталов и граждан за тексты, которое они разместили или поделились в Интернете в течение 2020 года".

Комиссия отметила, что "растущий объем дезинформации во всем регионе еще больше поляризовал общество после принятия закона о свободе вероисповедания и во время избирательной кампании".

Комиссия раскритиковала Сербию за парламентские выборы, которые состоялись в июне и были омрачены бойкотом оппозиции.

"Вновь парламент Сербии отмечается подавляющим большинством правящей коалиции и отсутствием жизнеспособной оппозиции, что не способствует политическому плюрализму в стране", - отмечается в отчете.

Комиссия признала восстановление диалога между Сербией и Косово этим летом, но предупредила, что особенно Белград "должен приложить значительные дальнейшие усилия и способствовать достижению всеобъемлющего юридически обязательного соглашения с Косово".

Что касается Боснии и Герцеговины, которая все еще не является официальным кандидатом в ЕС, Комиссия раскритиковала Сараево за политический тупик с начала этого года.

"Не было достигнуто прогресса в усовершенствовании избирательной базы в соответствии с европейскими стандартами и обеспечении прозрачности финансирования политических партий", - говорится в документе.

В отчете по Косово подчеркивается, что "коррупция широко распространена и остается проблемой, вызывающей серьезное беспокойство", и подчеркивается необходимость "сильной политической воли для эффективного решения вопросов коррупции, а также надежной реакции уголовного судопроизводства на коррупцию высокого уровня".