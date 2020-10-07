У Британії визначили спецпосланця прем'єра з питань торгівлі з Україною

У Великій Британії з'явиться посада спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у блозі на "Українській правді".

"Британія віднині матиме спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною баронесу Мейєр. Це є ще одним свідченням важливості, яку ми надаємо нашому двосторонньому економічному співробітництву", - написала Сіммонс.

Посол також пояснила зміст нового "Договору про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство", який буде укладений між Великобританією і Україною під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

"По-перше, він підкреслює наші спільні цінності. Обидві країни зобов'язуються відстоювати демократичні принципи, права людини і основні свободи, а також міжнародний правопорядок, який зберігає мир. Одним з принципових пунктів, зафіксованих в документі, є повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України ", - зазначила Сіммонс.

За її словами, це також буде перше двосторонню торговельну угоду Британії з Україною, що визначає правила, згідно з якими компанії і підприємці в Україні можуть продавати свої товари і послуги в Британії - і навпаки.

"Договір також буде охоплювати економічне і галузеве співробітництво в таких сферах, як енергетика, гірничодобувна промисловість, промислова політика, сільське господарство, інформаційне суспільство, навколишнє середовище і глобальні завдання боротьби зі зміною клімату", - додала британський посол.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті - "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"