У Чехії новий антирекорд: майже 4500 випадків коронавірусу за добу

У Чехії за останню добу зареєстрували 4457 нових випадків коронавірусу – це найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Новий показник заражень перевищує попередній антирекорд на майже 700 випадків.

З початку епідемії у Чехії у країні виявили понад 90 тисяч випадків зараження коронавірусом.

За останню добу від коронавірусної хвороби померли 13 людей, всього з початку епідемії жертвами COVID-19 у Чехії стали 794 пацієнти.

Всього у Чехії на даний момент нараховується понад 40 тисяч активних випадків коронавірусу. У більшості перебіг хвороби легкий, у лікарнях перебувають 3,8% з числа заражених.

Варто зазначити, що в Чехії з 6 жовтня почав діяти надзвичайний стан, запроваджений вдруге через зростання числа нових випадків коронавірусу.

Надзвичайний стан дозволяє уряду обмежувати збори людей або, наприклад, залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.

Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.