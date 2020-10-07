У Німеччині розбився мікроавтобус з поляками, п’ятеро загиблих

П’ятеро поляків загинули у ДТП на заході Німеччини – їхній мікроавтобус врізався у вантажівку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталася вночі у місцевості Вільдесхаузен. Автобус з польськими реєстраційними номерами, що прямував з Бремена в бік Оснабрюка, врізався в задню частину вантажівки, що повільно рухалась до найближчого будівельного майданчика.

Як повідомляє місцева поліція, на дорозі не було видно слідів гальмування.

Автобус практично "вписався" під напівпричіп вантажівки. Всі люди, які їхали в мікроавтобусі, загинули на місці. Загиблі - жінка і четверо чоловіків. Їм було від 27 до 50 років.

Водій вантажівки не постраждав.