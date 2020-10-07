В Германии разбился микроавтобус с поляками, пятеро погибших
Среда, 7 октября 2020, 12:01
Пятеро поляков погибли в ДТП на западе Германии - их микроавтобус врезался в грузовик.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Авария произошла ночью в местности Вильдесхаузен. Автобус с польскими регистрационными номерами, следовавший из Бремена в сторону Оснабрюка, врезался в заднюю часть грузовика, который медленно двигался к ближайшей строительной площадке.
Как сообщает местная полиция, на дороге не было видно следов торможения.
Автобус практически въехал под полуприцеп грузовика. Все люди, которые ехали в микроавтобусе, погибли на месте. Погибшие - женщина и четверо мужчин. Им было от 27 до 50 лет.
Водитель грузовика не пострадал.
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