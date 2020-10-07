В Германии разбился микроавтобус с поляками, пятеро погибших

Пятеро поляков погибли в ДТП на западе Германии - их микроавтобус врезался в грузовик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла ночью в местности Вильдесхаузен. Автобус с польскими регистрационными номерами, следовавший из Бремена в сторону Оснабрюка, врезался в заднюю часть грузовика, который медленно двигался к ближайшей строительной площадке.

Как сообщает местная полиция, на дороге не было видно следов торможения.

Автобус практически въехал под полуприцеп грузовика. Все люди, которые ехали в микроавтобусе, погибли на месте. Погибшие - женщина и четверо мужчин. Им было от 27 до 50 лет.

Водитель грузовика не пострадал.