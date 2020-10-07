В порт Одеси прибув есмінець королівських ВМС Британії 

У середу, 7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець королівських Військово-морських сил Великої Британії "Dragon".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування Військово-морських сил України, пише "Європейська правда".

До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу "PASSEX".

Візит корабля триватиме до 12 жовтня.

Есмінець "Dragon" (D35) увійшов до складу флоту на початку 2012 року.

На кожній стороні його корпусу присутнє зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch — національного символу Уельсу.

Це єдиний корабель королівського флоту, який був прикрашений таким чином.