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В порт Одеси прибув есмінець королівських ВМС Британії 

Середа, 7 жовтня 2020, 15:27

У середу, 7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець королівських Військово-морських сил Великої Британії "Dragon". 

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування Військово-морських сил України, пише "Європейська правда". 

 

До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу "PASSEX".

Візит корабля триватиме до 12 жовтня.

Есмінець "Dragon" (D35) увійшов до складу флоту на початку 2012 року. 

На кожній стороні його корпусу присутнє зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch — національного символу Уельсу. 

Це єдиний корабель королівського флоту, який був прикрашений таким чином.

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