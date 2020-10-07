Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Россия объявила Тихановскую в розыск

Берлин уже говорит о неизбежных санкциях за Навального, но еще дает РФ шанс

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

Послы ЕС одобрили санкции за хакерскую атаку на Бундестаг






В порт Одессы прибыл эсминец королевских ВМС Британии

Среда, 7 октября 2020, 15:27

В среду, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец королевских ВМС Великобритании "Dragon".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины, пишет "Европейская правда".

 

В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа "PASSEX".

Визит корабля продлится до 12 октября.

Эсминец "Dragon" (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года.

На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch - национального символа Уэльса.

Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua