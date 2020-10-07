В порт Одессы прибыл эсминец королевских ВМС Британии

В среду, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец королевских ВМС Великобритании "Dragon".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины, пишет "Европейская правда".

В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа "PASSEX".

Визит корабля продлится до 12 октября.

Эсминец "Dragon" (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года.

На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch - национального символа Уэльса.

Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.