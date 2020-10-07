В ЄС засудили плани Північного Кіпру відкрити покинутий курорт на нічийній землі

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив плани Північного Кіпру знову відкрити пляж покинутого курорту на нічийній землі як "серйозне порушення" угоди ООН про припинення вогню на розділеному острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Лідер турків-кіпріотів Ерсін Татар за підтримки Анкари пообіцяв відкрити прибережну ділянку району Вароша, викликавши гнів уряду у Нікосії.

Жозеп Боррель заявив, що цей інцидент тільки посилить напруженість між Туреччиною і ЄС, і без того високу через розвідку Анкарою газу в кіпрських водах.

Росія також заявила, що стурбована цим кроком.

"Відкриття цього району, який є закритою зоною відповідно до угод про припинення вогню під егідою Організації Об'єднаних Націй, є серйозним порушенням цієї угоди", - заявив Боррель Європейському парламенту.

Турецька армія утримувала Варошу в ізоляції з тих пір, як втекли її жителі-кіпріоти-греки, коли Туреччина вторглася на Північний Кіпр в 1974 році у відповідь на організований Афінами переворот, який намагався об'єднати острів з Грецією.

Туреччина, єдина країна, яка визнає самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру, давно планувала відкрити Варошу, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав заяву Татара.