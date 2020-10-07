В ЕС осудили планы Северного Кипра открыть заброшенный курорт на ничейной земле

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил планы Северного Кипра вновь открыть пляж заброшенного курорта на ничейной земле как "серьезное нарушение" соглашения ООН о прекращении огня на разделенном острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Лидер турок-киприотов Ерсин Татар при поддержке Анкары пообещал открыть прибрежный участок района Вароша, вызвав гнев правительства в Никосии.

Жозеп Боррель заявил, что этот инцидент только усилит напряженность между Турцией и ЕС, и без того высокую из-за разведки Анкарой газа в кипрских водах.

Россия также заявила, что обеспокоена этим шагом.

"Открытие этого района, который является закрытой зоной в соответствии с соглашениями о прекращении огня под эгидой Организации Объединенных Наций, является серьезным нарушением этого соглашения", - заявил Боррель Европейскому парламенту.

Турецкая армия удерживала Варошу в изоляции с тех пор, как сбежали ее жители-киприоты-греки, когда Турция вторглась на Северный Кипр в 1974 году в ответ на организованный Афинами переворот, который пытался объединить остров с Грецией.

Турция, единственная страна, которая признает самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра, давно планировала открыть Варошу, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление Татара.