У Німеччині різкий стрибок нових випадків коронавірусу: понад 4000 за добу

У Німеччині зареєстровано понад 4000 нових випадків коронавірусу за 24 години, що на 1200 більше у порівнянні з попереднім днем.

Такі дані опублікував Інститут Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У четвер було зареєстровано 4058 нових випадків зараження в порівнянні з 2828 в середу.

В країні не реєструвалося така велика кількість щоденних випадків захворювання з моменту піку пандемії в кінці березня і початку квітня, коли в Німеччині налічувалося понад 6000 нових випадків на день.

У середу більшість з 16 федеральних земель погодилися накласти заборону на проживання в готелях в інших частинах країни для людей з регіонів зі зростаючою кількість випадків.

Обговорення почалося після того, як офіційний представник уряду Штеффан Зайберт сказав, що випадки більше не можуть бути віднесені до "одного спалаху", і попередив, що органи охорони здоров'я, які намагаються відстежувати інфекції, можуть виявитися перевантаженими.

З травня в країні поступово скасовуються правила ізоляції, оскільки влада вибирає стратегію відстеження контактів і локальні обмеження у відповідь на регіональні спалахи.

Всього з початку пандемії в Німеччині були інфіковані 310 144 осіб, з них 9578 осіб померли.