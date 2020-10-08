В Германии резкий скачок новых случаев коронавируса: более 4000 в сутки

В Германии зарегистрировано более 4000 новых случаев коронавируса за 24 часа, что на 1200 больше по сравнению с предыдущим днем.

Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В четверг было зарегистрировано 4058 новых случаев заражения по сравнению с 2828 в среду.

В стране не регистрировалось такое большое количество ежедневных случаев заболевания с момента пика пандемии в конце марта и начале апреля, когда в Германии насчитывалось более 6000 новых случаев в день, прежде чем они заметно снизились.

В среду большинство из 16 федеральных земель согласились наложить запрет на проживание в отелях в других частях страны для людей из регионов с растущим количество случаев.

Обсуждение началось после того, как официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что случаи больше не могут быть отнесены к "одной вспышке", и предупредил, что органы здравоохранения, пытающиеся отслеживать инфекции, могут оказаться перегруженными.

С мая в стране постепенно отменяются правила изоляции, поскольку власти выбирают стратегию отслеживания контактов и локальные ограничения в ответ на региональные вспышки.

Всего с начала пандемии в Германии были инфицированы 310 144 человек, из них 9578 человек умерли.