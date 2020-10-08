У Бухаресті зачиняються бари, клуби, дискотеки і казино

Влада румунської столиці Бухаресту прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hotnews.ro.

Окрім цього, прийнято рішення зменшити відстань навколо шкіл, де обов’язково носити маски - захисна маска буде обов'язковою навколо шкіл на відстані 50 метрів, замість раніше встановлених 100 метрів.

Ще одне рішення стосується закриття казино та гральних залів, за винятком лотерей та букмекерських контор, де продаються квитки.

У середу в Румунії повідомлялося про рекордний добовий показник нових випадків коронавірусу - майже 3000 випадків, 82 смерті та 612 пацієнтів у реанімації.

Президент Клаус Йоганніс закликав до більшої відповідальності та вимагає дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.

"Ми знову опинились у критичній ситуації, і перед нами є засадничий вибір для нашого майбутнього. Ми хочемо піти дорогою, яка веде до вибуху випадків зараження? Це дорога, в кінці якої на нас чекає багато страждань", - попередив Йоганніс.