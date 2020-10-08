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В Бухаресте закрываются бары, клубы, дискотеки и казино

Четверг, 8 октября 2020, 10:27

Власти румынской столицы Бухареста приняли решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игровые залы из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro.

Кроме этого, принято решение уменьшить расстояние вокруг школ, где обязательно носить маски - защитная маска будет обязательна вокруг школ на расстоянии 50 метров, вместо ранее установленных 100 метров.

Еще одно решение касается закрытия казино и игровых залов, за исключением лотерей и букмекерских контор, где продаются билеты.

В среду в Румынии сообщалось о рекордном суточном показателе новых случаев коронавируса - почти 3000 случаев, 82 смерти и 612 пациентов в реанимации.

Президент Клаус Йоханнис призвал к большей ответственности и требует соблюдать противоэпидемические меры и ограничения.

"Мы снова оказались в критической ситуации, и перед нами есть основополагающий выбор для нашего будущего. Мы хотим пойти дорогой, ведущей к вспышке случаев заражения? Это дорога, в конце которой нас ждет много страданий", - предупредил Йоханнис.

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