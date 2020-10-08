Коронавірус у Британії вбив більше людей, ніж грип і пневмонія разом узяті

У Британії коронавірус за перші вісім місяців цього року спричинив в три рази більше смертей, ніж пневмонія і грип разом узяті.

Такими є останні дані британського Управління національної статистики (ONS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Так, що в період з січня по серпень в Англії та Уельсі було зареєстровано 48 168 смертей від COVID-19, 13 619 - від пневмонії і 394 - від грипу.

"З 1959 року, коли ONS почало фіксувати щомісячні показники смертності, кількість смертей від грипу та пневмонії в перші вісім місяців кожного року була нижчою, ніж кількість смертей від COVID-19 цього року", - сказала Сара Коул, керівник відділу аналізу смертності ONS.

У будинках престарілих, які особливо сильно постраждали від пандемії, частка смертей від COVID-19 була майже вдвічі вищою, ніж від грипу та пневмонії.

Рівень смертності від COVID-19 також "значно вищий", ніж аналогічний показник щодо грипу та пневмонії як цього року, так і в середньому за п'ять років.

Слід зазначити, що на початку пандемії багато хто вважав новий коронавірус не більш небезпечним, ніж грип.