Коронавирус в Британии убил больше людей, чем грипп и пневмония вместе взятые

В Британии коронавирус за первые восемь месяцев этого года вызвал в три раза больше смертей, чем пневмония и грипп вместе взятые.

Таковы последние данные британского Управления национальной статистики (ONS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В период с января по август в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 48 168 смертей от COVID-19, 13619 - от пневмонии и 394 - от гриппа.

"С 1959 года, когда ONS начало фиксировать ежемесячные показатели смертности, число смертей от гриппа и пневмонии в первые восемь месяцев каждого года было ниже, чем количество смертей от COVID-19 в этом году", - сказала Сара Коул, руководитель отдела анализа смертности ONS.

В домах престарелых, которые особенно сильно пострадали от пандемии, доля смертей от COVID-19 была почти вдвое выше, чем от гриппа и пневмонии.

Уровень смертности от COVID-19 также "значительно выше", чем аналогичный показатель по гриппу и пневмонии как в этом году, так и в среднем за пять лет.

Следует отметить, что в начале пандемии многие считали новый коронавирус не более опасным, чем грипп.