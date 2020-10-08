Баку звинуватив Грецію в підтримці бойовиків у Карабаху, країни взаємно відкликали послів

Азербайджан відкликав для консультацій свого посла у Греції після аналогічного кроку Афін. Це сталося після того, як офіційний Баку заявив, що грецький уряд толерує бойовиків, які беруть участь у конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми довели до відома МЗС Греції інформацію з відкритих джерел про прибуття громадян Вірменії із зарубіжних країн, у тому числі з Греції, на окуповані території Азербайджану для участі у військових діях", - заявили в МЗС Азербайджану.

Вірменія відкинула ці звинувачення, а Афіни відкликали свого посла в Азербайджані в середу після того, як вони назвали "необґрунтованими і образливими" твердження азербайджанського уряду про те, що Греція толерує бойовиків на своїй території.

"Після абсолютно необґрунтованих і образливих заяв уряду Азербайджану про нібито виявлену з боку грецької держави терпимість до підготовки терористичних акцій, спроб вербування бойовиків-терористів і кібератак з грецької території на Азербайджан в контексті нагірно-карабаського конфлікту вчора в міністерстві закордонних справ послу Азербайджану був зроблений жорсткий демарш", - йдеться у заяві МЗС Греції.

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