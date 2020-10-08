Баку обвинил Грецию в поддержке боевиков в Карабахе, страны взаимно отозвали послов

Азербайджан отозвал для консультаций своего посла в Греции вслед за аналогичным шагом Афин после того, как официальный Баку заявил, что греческое правительство терпит боевиков, участвующих в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы поставили в известность МИД Греции информацию из открытых источников о прибытии граждан Армении из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана для участия в военных действиях", - заявили в МИД Азербайджана.

Армения отвергла эти обвинения, а Афины отозвали своего посла в Азербайджане в среду после того, как они назвали "необоснованными и оскорбительными" утверждения азербайджанского правительства о том, что Греция терпит боевиков на своей территории.

"После абсолютно необоснованных и оскорбительных заявлений правительства Азербайджана о якобы проявленной со стороны греческого государства терпимости к подготовке террористических акций, попыток вербовки боевиков-террористов и кибератак с греческой территории на Азербайджан в контексте нагорно-карабахского конфликта вчера в министерстве иностранных дел послу Азербайджана был сделан жесткий демарш", - говорится в заявлении МИД Греции.

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