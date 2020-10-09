Великі міста у Франції закривають бари і ресторани через коронавірусну загрозу

Французький уряд запровадив жорсткіші обмеження на коронавірус ще в чотирьох містах з високим рівнем поширення інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міста Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн з суботи будуть оголошені містами зі станом підвищеної готовності.

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Бари і ресторани в них будуть закриті, як це вже трапилося в Парижі на початку цього тижня. Крім того, аналогічне рішення ухвалили в Марселі минулого місяця.

Ці заходи були оголошені на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу.

"В останні дні ситуація в декількох мегаполісах погіршилася. Щодня все більше і більше людей заражаються", - констатував міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Стан підвищеної готовності у Франції оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб, а не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

Лікарні в паризькому регіоні перейшли в режим екстреної допомоги в четвер - там пацієнти з коронавірусом зайняли майже половину ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.



