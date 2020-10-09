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Большие города во Франции закрывают бары и рестораны из-за коронавирусной угрозы

Пятница, 9 октября 2020, 08:37

Французское правительство ввело жесткие ограничения на коронавирус еще в четырех городах с высоким уровнем распространения инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Города Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен с субботы будут объявлены городами с состоянием повышенной готовности.

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Бары и рестораны в них будут закрыты, как это уже случилось в Париже в начале этой недели. Кроме того, аналогичное решение приняли в Марселе в прошлом месяце.

Эти меры были объявлены на фоне рекордных 18 129 новых случаев коронавируса в сутки.

"В последние дни ситуация в нескольких мегаполисах ухудшилась. Ежедневно все больше и больше людей заражаются", - констатировал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения на 100 000 человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Больницы в парижском регионе перешли в режим экстренной помощи в четверг - там пациенты с коронавирусом заняли почти половину коек в отделениях интенсивной терапии.

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