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В Осло оголосили лауреата Нобелівської премії миру

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:15

Нобелівську премію миру цього року отримала Всесвітня продовольча програма за зусилля у боротьбі з голодом. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Премію присудили за "зусилля в боротьбі з голодом" та "за внесок у досягнення миру в зонах конфліктів і за діяльність як провідної сили в діях щодо запобігання використанню голоду як знаряддя війни і конфліктів", пояснив Норвезький нобелівський комітет.

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Беріт Рейсс-Андерсен, голова норвезького Нобелівського комітету, зазначила, що пандемія коронавірусу сприяла різкому збільшенню числа жертв голоду в світі, пише CNN.

"Перед обличчям пандемії Всесвітня продовольча програма продемонструвала вражаючу здатність активізувати свої зусилля… Як заявила сама організація: до того дня, коли у нас буде вакцина, їжа буде найкращою вакциною проти хаосу", - сказала Рейсс-Андерсен.

Нобелівський комітет звернувся до урядів всього світу із закликом не скорочувати фінансування міжнародних гуманітарних груп.

В останні роки організація постраждала від скорочення внесків, оскільки країни, включаючи США, скоротили фінансування глобальних організацій.

Світова продовольча програма - ланка ООН, яка постачає їжу 90 мільйонам людей щороку,  58 з яких - діти. 

Підрозділи програми містяться у понад 80 країнах світу. 

Всесвітня продовольча програма почала роботу в Україні з 2014 року. В рамках програми була організована допомога вразилив групам населення зі Сходу України та, зокрема, дітям під ризиком недоїдання в Донецькій і Луганській областях.

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