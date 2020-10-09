В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа за усилия в борьбе с голодом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премию присудили за "усилия в борьбе с голодом" и "за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов", пояснил Норвежский нобелевский комитет.

Берит Рейсс-Андерсен, председатель норвежского Нобелевского комитета, отметила, что пандемия коронавируса способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире, пишет CNN.

"Перед лицом пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия... Как заявила сама организация: до того дня, когда у нас будет вакцина, еда будет наилучшей вакциной против хаоса", - сказал Рейсс-Андерсен.

Всемирная продовольственная программа - звено ООН, которое поставляет еду 90 миллионам человек в год, 58 млн из которых - дети.

Подразделения программы содержатся в более 80 странах мира.

Всемирная продовольственная программа начала работу в Украине с 2014 года. В рамках программы была организована помощь группам населения с востока Украины и, в частности, детям с риском недоедания в Донецкой и Луганской областях.