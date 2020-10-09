"Венеціанка" формально затвердила "терміновий висновок" щодо закону про референдум

Венеційська комісія формально затвердила "терміновий висновок" щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум (№3612).

Як повідомляє "Європейська правда", рішення було ухвалене на пленарному засіданні, що проходить 8-9 жовтня.

Текст затвердженого документа, який комісія схвалила в липні, опублікований на офіційному сайті "Венеціанки".

Своїм рішенням "Венеціанка" похвалила розробників законопроєкту за те, що він узгоджений з іншими частинами виборчого законодавства, зокрема з новим Виборчим кодексом, прийнятим у 2019 році, та із законом про Центральну виборчу комісію. Крім того, розробники включили детальні механізми, спрямовані на забезпечення рівних агітаційних можливостей для прихильників та противників питань, винесених на національний референдум.

Водночас у висновку вказуються декілька пунктів, які можуть бути вдосконалені в тексті або потребуватимуть подальшого роз'яснення.

Зокрема, рекомендується з’ясувати зв’язок між референдумом всенародних ініціатив про скасування законів або частини законів та референдумом щодо "вирішення питань загальнодержавного значення". Рекомендується продовжити термін збору підписів на референдуми за народною ініціативою, а також визначити у законі наслідки схвалення народної ініціативи.

Про інші рекомендації комісії щодо проєкту закону читайте на сайті "ЄвроПравди".