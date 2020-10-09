"Венецианка" формально утвердила "срочный вывод" по закону о референдуме

Венецианская комиссия формально утвердила "срочный вывод" по законопроекту о всеукраинском референдуме (№3612).

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято на пленарном заседании 8-9 октября.

Текст утвержденного документа, который комиссия одобрила в июле, опубликован на ее официальном сайте.

Своим решением "Венецианка" похвалила разработчиков законопроекта за то, что он согласован с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и с законом о Центральной избирательной комиссии. Кроме того, разработчики включили подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум.

В то же время в заключении указываются несколько пунктов, которые могут быть усовершенствованы в тексте или потребуют дальнейшего разъяснения.

В частности, рекомендуется выяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения". Рекомендуется продлить срок сбора подписей на референдумы по народной инициативе, а также определить в законе последствия одобрения народной инициативы.

Об другие рекомендации комиссии по проекту закона читайте на сайте ЕвроПравды.